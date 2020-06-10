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GeriFutbol Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti

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Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski oyuncusu Talat Özkarslı (82), bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gaziantep'teki amatör kulüpler arasında yer alan Şehreküstü'de futbol hayatına başlayan, buradan da Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giyen 82 yaşındaki Özkarslı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 2'si kaptanlık olmak üzere 26 kez terleten Özkarslı'nın kentte toprağa verileceği öğrenildi.

‘Marcao yerine Lemina! 1 hafta içerisinde…’Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Marcao’nun iç yan bağlarında oluşan 2. derece esneme ve sezonu kapatma ihtimali sonrası Brezilyalı oyuncunun sakatlığı ve yerine hangi alternatif isimlerin olabileceği ile ilgili son bilgileri Uğur Yapıcı’ya aktardı.
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1961 yılında Galatasaray'a transfer olan ve orta saha mevkisinde görev yapan Özkarslı, Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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