Galatasaray ve Liverpool transfer masasında! Şart belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak ve hedef transferler yapmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom için yeni iddia, İtalya'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Liverpool'un yıldız oyuncusu Curtis Jones ile ilgileniyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberin detaylarında Galatasaray'ın, Jones'un durumunu sorduğu ve Liverpool cephesinin, oyuncu için 30 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep ettiği kaydedildi.

INTER TEKLİF YAPTI

Öte yandan Inter'in, Jones için Liverpool'a resmi teklif yaptığı öğrenildi. Yapılan teklifin 20 milyon Euro olduğu ve İngiliz devinin öneriyi reddettiği aktarıldı.

TRANSFERDE ÖNEMLİ ŞART

Galatasaray ve Inter'in, Jones için yeniden görüşme yapacağı ifade edilirken, Liverpool cephesinin oyuncusu için 'sonraki satıştan pay' maddesi eklemek istediği, pazarlıkların bu doğrultuda ilerleyeceğini ilettiği yazıldı.

Galatasaray ve Inter'in, gelecek hafta Liverpool ile yeniden görüşme sağlayacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.