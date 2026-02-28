Galatasaray ve Juventus bu kez transferde rakip! Hedef bedava dünya yıldızı

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off eşleşmesinde Juventus'u Rams Park'ta 5-2 mağlup etti. Aslan, Torino'da uzatmalara giden maçı 3-2 kaybetmesine rağmen tur atlayarak İtalyan kulübünü Devler Ligi'nin dışına itti.

SIRADAKİ KAPIŞMA TRANSFERDE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı ve nefes kesen bir rekabetin ardından elediği Juventus, sarı-kırmızılıların karşısına bu kez transferde çıkmaya hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, gelecek sezon için kadrosunda revizyon yapma hazırlığında olurken Kenan Yıldız ve Westen McKennie'nin sözleşmelerini uzattı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dusan Vlahovic'in de sözleşmesini yenileyecek olan Juventus, sürpriz transferin de peşine düştü.

LEON GORETZKA SÜRPRİZİ

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan devi, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberin detayında, oyuncuyla Milan, Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği aktarıldı. Son olarak ise Juventus'un milli futbolcumuz Zeki Çelik için de girişimlerine devam ettiği belirtildi.