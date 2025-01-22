Galatasaray ve Icardi arasÄ±nda deprem! 'Ya Ä°stanbul'a gelirsin ya da...'

Haberin DevamÄ±

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da ipler gerildi. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bir yandan kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ± deÄŸerlendirirken diÄŸer yandan da Icardi konusu hakkÄ±nda Ã¶nemli bir hamlede bulundu.

Konuya iliÅŸkin magazin muhabiri Juan Etchegoyen, Mitre Live'da ÅŸu ifadelere yer verdi;

'TÃ¼rkler, Icardi'ye Ã¶fkeli ve sÃ¶zleÅŸmesi hakkÄ±nda konuÅŸmak iÃ§in acil bir toplantÄ± dÃ¼zenlediler. Mauro'nun sÃ¶zleÅŸmesini feshedip feshetmemeyi ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Icardi iÅŸinde yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler yapÄ±yor ve TÃ¼rkler, Icardi'ye ultimatom verdi.'

YA GELÄ°RSÄ°N, YA FESHEDERÄ°Z!

Galatasaray yÃ¶netimi Icardi'ye ÅŸu mesajÄ± verdi, 'Ya Ä°stanbul'a gelip tedavine burada devam edersin, ya da sÃ¶zleÅŸmeni feshedeceÄŸiz!'

VÄ°DEONUN YAYILMASI BARDAÄžI TAÅžIRAN SON DAMLA OLDU!

GalatasaraylÄ± Mauro Icardi, Wanda Nara'nÄ±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan China Suarez ile birlikteliÄŸe baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

China Suarez ile geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Icardi, Arjantin'in kÄ±yÄ± ÅŸehirlerinden biri olan Mar de Plata'da, dÃ¼nyanÄ±n en ilgi Ã§ekici partilerinden biri olduÄŸu ifade edilen Brest Partisi'nde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

Videonun yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GalatasaraylÄ± yÃ¶neticiler Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE TÃœRKÄ°YE'YE GELECEK

Ã–te yandan Arjantin'den yansÄ±yan bilgilere gÃ¶re Icardi, TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmeyi kabul etti. Arjantinli yÄ±ldÄ±z, Galatasaray'Ä±n bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±. Icardi, tedavisine Ä°stanbul'da devam edecek ve yeni sevgilisi China Suarez ile Ä°stanbul'da yeni hayatÄ±na devam edecek.

Â