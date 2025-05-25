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Galatasaray ve Göztepe Romulo transferi için görüşmelere başladı! İşte bonservisi

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#Galatasaray Transfer Haberleri#Romulo Transfer Görüşmeleri#Sporanasayfa
Galatasaray ve Göztepe Romulo transferi için görüşmelere başladı İşte bonservisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 08:55

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de adeta patlama yapan Göztepeli Romulo'yu transfer etmek için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın Romulo transferi için Göztepe'ye sunduğu rakam da belli oldu.

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Sezonun flaş ismi, dün akşam da Galatasaray savunmasını sık sık zor durumda bırakan Romulo, Aslan’ın radarına takılmış durumda.

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PAZARLIKLAR BAŞLADI

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Sarı-Kırmızılılar’ın, Göztepe deplasmanında fırsatı kaçırmayıp Romulo için pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Brezilya’dan kiralık getirdiği Romulo’nun bonservisini devre arasında 2.5 milyon Euro’ya alan Göztepe’nin 23 yaşındaki forveti bırakmaya niyeti yok.

Galatasaray ve Göztepe Romulo transferi için görüşmelere başladı İşte bonservisi

ROMULO SICAK BAKIYOR

Ancak Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı, Sambacı’nın iştahını kabartmış durumda ve Galatasaray’ın ilgisine oldukça sıcak yaklaşıyor.

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Galatasaray ve Göztepe Romulo transferi için görüşmelere başladı İşte bonservisi

GÖZDEN ÇIKARDIĞI TUTAR...

Galatasaray’ın da Romulo’nun bonservisi için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu durumda Göztepe yetkililerinin tutumu, bu transferde belirleyici unsur olacak gibi görünüyor.

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Galatasaray ve Göztepe Romulo transferi için görüşmelere başladı İşte bonservisi

İKİ FORVETİ AYRILABİLİR

Bir yandan Osimhen’in bonservisini almaya çalışan Cim Bom’da, diğer taraftan sakatlığını atlatan Icardi yeni sezona kadar hazır olmaya çalışacak, ayrıca Milan’dan kiralanan Alvaro Morata’nın da devre arasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu isimlerden Morata’nın yaz döneminde Galatasaray’dan ayrılabileceği ifade ediliyor.

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