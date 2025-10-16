Galatasaray ve Göztepe Avrupa'nın zirvesinde!

Haberin Devamı

Galatasaray ve Göztepe, Süper Lig’deki başarılı defansif istatistikleriyle Avrupa’nın en iyileri arasına girdi... İki ekip, UEFA sıralamasına göre Avrupa’nın en büyük 10 liginde kalesinde 4’ten fazla gole izin vermeyen 11 takım arasında yer aldı.

Bu listede en az gol yiyen ekip Portekiz’den Porto oldu. Portekiz 1. Futbol Ligi’nin ilk 8 haftasında topladığı 22 puanla lider konumda bulunan Porto, rakiplerinin filelerini 19 kez havalandırırken sadece 1 gol yedi.

ASLAN BEŞ MAÇTA GOL YEMEDİ

Göztepe, Avrupa’nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında en az gol yiyen 2. ekip oldu. Süper Lig’in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan İzmir ekibi, ligde 3. sırada yer alıyor. Söz konusu 8 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran Göztepe, sadece 2 gole engel olamadı.

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, bu sezon geride kalan 8 haftada 3 kez kalesinde gol gördü. Beş maçta ağlarının sarsılmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı ekip, sıralamada en az gol yiyen 4. takım oldu.