Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen kritik dönem! Zafer ayı mı kader ayı mı olacak?

Süper Lig lideri Galatasaray ile hemen 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ocak ayında oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar bu ay Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere 4 farklı kulvarda sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler de Cimbom’dan farklı olarak UEFA Avrupa Ligi’nde sahne alacak. 2 takım da Süper Kupa’da finale kalmaları durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.

GALATASARAY AÇILIŞI FIRTINA İLE YAPIYOR

Galatasaray yeni yılın ilk karşılaşmasında 5 Ocak pazartesi günü Gaziantep’te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Cimbom 13 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda Fethiyespor’un konuğu olacak. Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçına 17 Ocak’ta taraftarı önünde Gaziantep karşısında çıkacak olan Cimbom 4 gün sonra 21 Ocak’ta Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile hayati bir maç oynayacak. 24 Ocak’ta Karagümrük ile oynanacak lig maçının ardından 28 Ocak’ta Devler Ligi’nde lig aşamasının kapanışı Manchester City deplasmanında yapılacak.

FENERBAHÇE, SALI SAMSUN'LA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe de 2026’yı 6 Ocak’ta Süper Kupa’daki Samsunspor yarı final maçıyla açacak. Sarı lacivertliler 14 Ocak’ta Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile deplasmanda oynayacak. 4 gün sonra yani 18 Ocak’ta 2. yarının ilk maçına Alanya’da çıkacak olan Kanarya, 22 Ocak’da UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8 hedefi yolunda 3. sıradaki Aston Villa’yı ağırlayacak. 25 Ocak’ta taraftarı önünde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kupa 2’de lig aşamasının son sınavına 29 Ocak’ta Romanya’da FCSB karşısında çıkacak.

10 OCAK'TA DERBİ OYNAYABİLİR

2 ezeli rakip 5 ve 6 Ocak’ta oynayacakları karşılaşmalarda rakiplerini geçerse Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmadan zaferle çıkacak olan takım 2025-26 sezonunun ilk kupasını kazanma şansına da sahip olacak. Süper Kupa finaline çıkmaları durumunda ocakta 23 günde 7 maça çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa’da ilk 8’e kalabilir, Süper Kupa’yı kazanabilir, Türkiye Kupası’nda ve, ligde iddiasını sürdürebilir. Olası kötü sonuçlarda ise ocak her iki takıma kabus da olabilir.

