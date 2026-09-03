Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadroları belli oldu!

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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıların UEFA’ya bildirdiği listede yeni transferler de yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın 24 kişilik listesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, El Chadaille Bitshiabu, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül"

KADRODA YER ALMAYANLAR BELLİ OLDU

Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosunda yer almadı.

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FENERBAHÇE DE DUYURDU

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de UEFA'ya listesini bildirdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü yer almadı.



Kaleci: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı.

Defans: Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Kojo Peprah Oppong, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Ognjen Mimovic, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir.

Orta saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.