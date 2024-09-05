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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları belli oldu!

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#Avrupa Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçenin UEFA Avrupa Ligi kadroları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 16:29

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncularının listesini UEFA'ya bildirdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.

Temsilcilerimiz, Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncularının listesini UEFA'ya bildirdi.

4'ER İSİM YOK

Galatasaray'ın listesinde Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu yer almadı.

Fenerbahçe ise Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, ve Oğuz Aydın bildirilmedi.

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Galatasaray'ın kadrosu: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eliaes Jeler, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Fenerbahçe'nin kadrosu: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Becao, Samet Akaydin, Oosterwolde, Osayi Samuel, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, Fred, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Youssef En Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun

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#Avrupa Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe

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