Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer politikası dış basının dikkatini çekti: 'Avrupa'nın yıldızları İstanbul'a akın ediyor! | Sane transferi tesadüf değil!'

Haberin Devamı

Son yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Birçok yıldız ismi Süper Lig'e getiren üç büyüklerin bu yükselişi ise Avrupa basınının dikkatinden kaçmadı.

Sarı - kırmızılıların son olarak Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane transferi ise Avrupa'yı sallarken, İtalyan gazeteci Salvatore Malfitano, bu konuyu ele alarak La Gazzetta dello Sport'ta çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı;

"SANE TRANSFERİ SON 3 YILIN KANITI"

Son sezonlarda birçok yıldız oyuncu, Süper Lig’i kariyerlerinde yeni bir durak olarak seçti. Bu konuda en çok tercih edilen kulüpler ise Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.

Leroy Sané’nin Galatasaray’a transferi, son üç yıldaki değişimi güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’nin önde gelen kulüpleri, transferde hedef büyüttü ve önemli oyunculara yöneldi. Elbette, bu isimlerin çoğu kariyerlerinin sonlarına yaklaşmış ya da Avrupa elitinde mücadele etme beklentisi kalmamış oyuncular. Ancak Süper Lig’in kendine özgü bir cazibesi olduğu inkâr edilemez; tıpkı İstanbul’un bir metropol olarak sunduğu cazibe gibi. Ayrıca esnek yabancı oyuncu kuralları ve güçlü sponsorluk anlaşmaları sayesinde kulüplerin kasası doldu, bu da daha yüksek maaş tekliflerine olanak sağlıyor. Bir diğer neden ise transfer döneminin Avrupa’nın çoğuna göre daha geç kapanması; bu da mutsuz oyunculara son anda bir çıkış kapısı sunuyor.

Haberin Devamı

"EN SANSASYONEL İSİMLER TARTIŞMASIZ GALATASARAY'DA!"

Galatasaray

En sansasyonel isimleri kadrosuna katan kulüp tartışmasız Galatasaray oldu. 2022 yılında Zaniolo, Torreira, Mertens, Icardi ve Sergio Oliveira’yı aldı. Bir sonraki sezon Arjantinli yıldız Icardi’nin bonservisini aldı ve Davinson Sanchez ile Angeliño’yu (kiralık olarak) transfer etti. Bu politikayı geçtiğimiz yaz da sürdürdü: Morata, Osimhen ve Ziyech gibi isimleri kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu kalibrede oyuncuların Galatasaray’ı yeniden çıkış yapmak için bir sıçrama tahtası olarak seçmesi dikkat çekici ve çoğu zaman bu tercih meyvesini veriyor.

Haberin Devamı

"MOURINHO, BÜYÜK HEYECAN GETİRDİ"

Fenerbahçe

Fenerbahçe tarafında ise hikâyeye teknik direktörden başlamak gerekiyor: José Mourinho. Roma’daki üç yılın ardından İstanbul’a gelen Portekizli hoca, şehre büyük bir heyecan getirdi. Onun yönetiminde Saint-Maximin, En-Nesyri, Skriniar ve Kostic gibi yıldızlar takıma katıldı. Mourinho öncesinde ise kulübe; Cengiz Ünder, Szymanski, Fred, Becao, Çağlar Söyüncü, Dzeko, Bonucci, Tadic gibi isimler gelmişti. 2022’de ise Joao Pedro ve Batshuayi kadroya dahil olmuştu.

"SANE, TÜRK KULÜPLERİNİN İDDİASINI GÖSTERİYOR"

Diğerleri

Beşiktaş tarafında ise geçtiğimiz yıl Lazio’dan ayrılan Ciro Immobile Boğaz kıyılarına adım attı. Benfica’dan Joao Mario da onunla birlikte siyah-beyazlı formayı giydi. Ondan bir sezon önce Rashica, Oxlade-Chamberlain ve Bailly zaten takıma katılmıştı. Trabzonspor’da ise dikkat çeken transferler sadece 2022 yılında geldi: Trezeguet, Maxi Gomez, Yazıcı ve Stryger Larsen. Ancak sonrasında bu çizgi devam etmedi.

Haberin Devamı

Yine de genel tablo net: Sané’nin transferi kesinlikle bir tesadüf değil. Türk kulüplerinin iddiasını kaybetmediğini açıkça gösteriyor.