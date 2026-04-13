Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer derbisi: Benjamin Pavard

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 19:14

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, Benjamin Pavard transferinde karşı karşıya oldukları iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon bitmeden transferde de rakip oldular.

Fransız basınından Jeunes Footeux’da yer alan haberde; Fenerbahçe ile Galatasaray’ın Marsilya'dan Benjamin Pavard'ın transferi için kıyasıya rekabet içinde olduğu aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR AMA...

Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Nassr'ın da Benjamin Pavard ile ilgilendiği ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Bonservisi Inter'de olan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Fransız savunma oyuncusunun, yeni bir maceraya sıcak baktığı da iddia edildi.

MANCHESTER UNITED'A PAHALI GELDİ

Manchester United'ın da Benjamin Pavard'ı takip ettiği ancak oyuncunun 5 milyon euro maaş talebinin fazla bulunduğu bilgisi verildi.

30 yaşındaki savunmacının Inter ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Benjamin Pavard'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Benjamin Pavard, bu sezon Marsilya'da 32 maçta şans buldu ve 1 gol ile 3 asist üretti.

