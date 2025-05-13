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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Osimhen derbisi! '75 milyon euroyu ödemeye hazırız'

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#Galatasaray#Osimhen#Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçenin Osimhen derbisi 75 milyon euroyu ödemeye hazırız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 07:00

Türk futbolunun 2 devi bu kez de sezona damga vuran Nijeryalı golcü için karşı karşıya. Galatasaray, Victor Osimhen için 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletirken Fenerbahçe 75 milyon euronun yanı sıra maaşta da daha yukarıya çıkabileceğini belirtti.

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Son 1 hafta için hem Trabzonspor hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ın başkanlarının hakkında açıklamalarda bulunduğu Galatasaraylı Victor Osimhen’in geleceği ile ilgili alacağı karar merakla beklenirken lige adeta damgasını vuran Nijeryalı golcü için yarış kızıştı.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 24’ü Süper Lig’de olmak üzere 33 gol atan 26 yaşındaki futbolcu ile ilgile “Osimhen kalmak isterse gerekeni yaparız” diyen sarı kırmızılı yönetim, taraftarlarının beklediği o hamleyi sonunda yaptı ve Napoli Kulübü’ne 75 milyon Euro’luk bonservis bedeli için ödeme planı sundu.

Oyuncuya da ekstra rakam önerildi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Osimhen konusunda kendisine yöneltilen sorulara karşılık olarak lig yarışının devam ettiğini hatırlatarak haziran ayını işaret ederken yönetimin bu girişiminin altındaki gerçek de ortaya çıktı. Osimhen için ocak ayında da nabız yoklayan Fenerbahçe dünyaca ünlü menajerler aracılığıyla Napoli ile temasa geçerken 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletti. Nijeryalı oyuncuya da Galatasaray’ın kendisine önereceği rakamın üzerine çıkılabileceği haberi iletildi.

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1 HAZiRAN’DAN SONRA TERCiH YAPACAK

İtalyan ekibiyle sürekli temas halinde olan Galatasaray ezeli rakibinin bu girişiminden de haberdar oldu. Hemen akabinde de Cimbom 75 milyon Euro’yu 3 yıl vade ile ödemeyi teklif etti. Artık şimdi gözler Victor Osimhen’de. 1 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan, Galatasaray’a aidiyeti, tutkusu ve sevgisini her fırsatta dile getiren Osimhen acele etmek istemiyor. PSG, Juventus, Chelsea, Manchester United ve Galatasaray, son virajda Fenerbahçe’nin girişimi ile Victor Osimhen tercihini lig bitimi yapacak.

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1-) Osimhen için ocakta da nabız yoklayan F.Bahçe, Napoli ile temasa geçerken 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletti.

2-) “Kalmak isterse gerekeni yaparız” diyen G.Saray yönetimi de F.Bahçe’nin girişimi sonrası Osimhen’de taraftarının beklediği o adımı sonunda attı.

3-) PSG, Juventus, Chelsea, M.United ve G.Saray’ın yanı sıra F.Bahçe’nin de istediği Victor Osimhen ise acele etmezken tercihini lig bitimi yapacak.

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#Galatasaray#Osimhen#Fenerbahçe

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