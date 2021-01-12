Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Oğulcan Çağlayan atışması! Suçlamalar, paylaşımlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan’ın geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshedip bu sezon başında Galatasaray ile sözleşme imzalaması nedeniyle hem Galatasaray'a hem de Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi.

UÇK’nın kararına göre Galatasaray, Rizespor'a tazminat ödeyecek. Bu tazminatın miktarı, Çaykur Rizespor’un Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin Euro olacak. Ayrıca Oğulcan Çağlayan'a da 6 maç ceza verilmişti.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Galatasaray, bu karara itiraz edeceklerini açıklayıp ''UÇK nihai karar mercii olmayıp Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan hukuk ve teamüllere aykırı haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için TFF Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunacaktır. Galatasaray Spor Kulübü haklı davalarında mensupları ve sporcularının sonuna kadar her zaman kesinlikle yanında olacaktır.'' sözlerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki atışmalar gündem oldu. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 'futbolcu ayartmakla' suçlarken iki takımın başkanları arasında gerilim yükseldi.

ALİ KOÇ: ''BU KONUDA GÖZÜMÜZ ÜSTÜNÜZDE, NASIL BİR KARAR VERECEKSİNİZ?''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UÇK'nin kararı hakkında değerlendirmelerde bulunurken ''Yıllardır belli takımların, bilhassa bir takımın bu kuralları hep, önem vermeden diyelim... Kısacası transfer yaparken futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kuruluna sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuda gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz? Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta konuyu ele mi alacaksınız yoksa haftaya bırakıp oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak? Bilmiyorum ne karar vereceksiniz ama son dönemde aldığınız kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Ama bu futbolda bir suçtur, bunun üstüne gidilmesi gerekmektedir. Buna da burada değinmek istiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

MUSTAFA CENGİZ: ''SEVGİLİ ALİ KOÇ, SEN HADDİNİ BİLECEKSİN''

Bu açıklamaların ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap geldi. Cengiz, ''Fenerbahçe, çok değerli bir rakip camiamız. Her zaman saygı duyarım. Buradaki söylemlerim tümüyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin. Yargıya, mahkemelere ve tahkime hakim olamazsın. Baskı altına alamazsın. Buna, ne haddin ne de yetkin var. Lütfen bu tip söylemleri kullanmayalım. Kim haklıysa TFF Tahkim Kurulu karar verecek. Ali Koç buyursun, Rizespor ile birlikte hareket etsin, taraf olsun ve bizimle adli mahkemelere gelsin. Karşımıza çıksın. Bütün gücünün kullansın. Haklı mı, haksız mı kazanır göreceğiz. Kendi gözündeki mertliği yani direği görmeden başkalarının gözünde çöp aramasın.'' şeklinde konuştu.

''GALATASARAY AYARTAN KULÜP DEĞİLDİR''

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Oğulcan Çağlayan ile ilgili kararı 5 Aralık 2020'de almasına rağmen kendilerine 7 Ocak 2021'de yazı geldiğini söyleyen Mustafa Cengiz, Ali Koç hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü;

''Bir kulüp başkanı olarak, böyle sorumsuz ve hadsiz bir beyanat ile ilk defa karşılaştım. Burada en önemli nokta, Sayın Ali Koç'un açıklaması şu: Bizi ayartan kulüp gibi, 'Bu kulüp bunu hep ve devamlı yapıyor. Gerekli cezalar verilsin, gözüm üzerinizde ey tahkim.' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça 'Galatasaray ayartan kulüp değildir' diyor. Çaykur Rizespor tek taraflı olarak Türkiye Futbol Federasyonunda nasıl yapıyorsa oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. Oysa FIFA kurallarında 'Futbolcu köle değildir, rızasının alınması gerekir' diyor. Bunun üzerine futbolcu da bitime 6 maça kala TFF'ye gidiyor ve 'Ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor. Biz burada ayartan kulüp değiliz. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Yerli ve yabancı tüm sporcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir gerçek. Bunu kabul edeceksiniz.''

''SONUNA KADAR UĞRAŞACAĞIZ''

Mustafa Cengiz, ayrıca UÇK'nın cezası hakkında da konuşup ''Oğulcan Çağlayan, bizimle sözleşme imzaladıktan sonra Çaykur Rizespor haksız fesih diye TFF'ye başvuruyor. TFF, bunu aylardır inceliyor. UÇK açısından konuşuyorum, 6 maç disiplin cezası vermişler. Böyle bir şey olmaz. UÇK'nin disiplin cezası vermeye yetkisi yok. Futbolcun iyi niyeti göz ardı edildi. 1 milyon 200 bin avro muazzam bir rakam. Bunu ne insan vicdanı ne adalet ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez. Biz TFF Tahkim Kuruluna başvuracağız. Tahkim onarsa ya da hoşnut olmadığımız bir karar çıkarsa adli yola başvuracağız. Bununla sonuna kadar uğraşacağız.'' ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN CEVAP

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise Oğulcan polemiği hakkında Twitter'dan paylaşım yaparak ''A Milli Futbol Takımımıza uzun yıllar hizmet etme yetenek ve karakterine sahip, Kulübümüzün çok değerli oyuncusu 25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak, ceza alması için kurullara baskı yapmaya kalkışmak en hafif tabiriyle acizliktir.'' yazısını paylaştı.

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