Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Bakambu İspanya'ya gidiyor!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun Çin macerası sona erdi.

2018 yılından beri Beijing Guoan forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Çin ekibinden ayrıldı. Beijing Guoan'dan yapılan resmi açıklamada, "Adını kalbimizde yaşatacağız Cedric Bakambu. Asla unutulmayacaksın" ifadelerine yer verildi.

Kongolü forvet de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Şehre sonsuza dek minnettarım. Maceramız muhteşemdi. Gollerin hepsini beraber attık, kupayı beraber kazandık. Birlikte başardık. Taraftara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

AGÜERO'NUN YERİNE BARCELONA'YA...

Fenerbahçe'nin de transferi için girişimlerde bulunduğu Bakambu için Galatasaray'ın devreye girdiği ve temsilcileriyle görüşme yaptığı iddia edilmişti ancak 30 yaşındaki forvetin yeni rotası Barcelona olacak.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sergio Agüero'nun sakatlığı nedeniyle forvet arayan Barcelona'nın Bakambu'da karar kıldığı belirtildi. Ekonomik zorluklar yaşayan Katalan ekibinin Bakambu'yu tercih etmesinde bonservisinin elinde olmasının önemli yer tuttuğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Bakambu'nun 2020 yılında da Barcelona'ya transferi konuşulmuş ancak Katalan ekibi Braithwaite'te karar kılmıştı.

Çin'de geçirdiği süre boyunca 87 maçta 58 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 2018'de 40 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer edilmişti.