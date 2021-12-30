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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Farioli Alanyaspor'a dönüyor!

#Francesco Farioli#Alanyaspor#Süper Lig
Galatasaray ve Fenerbahçenin gündemindeki Farioli Alanyaspora dönüyor

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Francesco Farioli’nin gelmesi bekleniyor.

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Alanyaspor, kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı.

Alanyaspor’un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya’ya geliyor. Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli’nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi.

Yapılacak görüşmenin ardından Farioli’nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

32 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, daha önce Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da görev yapmıştı!

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#Francesco Farioli#Alanyaspor#Süper Lig

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