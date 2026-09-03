Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 40 milyon euroluk orta saha düellosundan sonuç çıkmadı!

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Renato Nhaga'yı düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralayarak 23 yaş altı bir orta saha oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile Ognjen Mimovic'i gönderip yine 23 yaş altı kontenjanına uygun bir orta saha almak isteyen Fenerbahçe, transferde aynı oyuncu için karşı karşıya geldiler.

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE, YASİN AYARI'YE TALİP OLDU!

TeamTalk'un haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Brighton'ın 22 yaşındaki Tunus asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari'ye talip oldu.

'KİLİT OYUNCU' OLARAK GÖRÜLÜYOR, OLUMSUZ YANIT VERİLDİ!

İngiliz ekibi, teknik direktör Fabian Hurzeler'in orta sahada 'kilit oyuncu' olarak gördüğü Yasin Ayari'yi satmayacağını belirterek, iki Türk devinin de bu hamlesine olumsuz yanıt verdi.

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Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin iyileştirilmiş bir teklifle bir kez daha Brighton'ın kapısını çalabileceği belirtiliyor.

SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORLAR

Takımla 1 yıllık sözleşmesi kalan Yasin Ayari'yle sözleşme uzatmak isteyen Brighton'ın oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştırdığı kaydedildi.

Yasin Ayari'nin piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Ocak 2023'te 4 milyon Euro karşılığında AIK'tan transfer edilen Ayari, 2023/2024 sezonunda 6 ay Coventry City ve 6 ay da Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydi.

2024-2025 sezonundan itibaren Brighton'da düzenli olarak forma giymeye başlayan Ayari, mavi-beyazlı formayla bugüne dek 78 maça çıkarken 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.