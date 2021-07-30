Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı hareket! Orman yangınlarına duyarsız kalmadılar

Süper Lig'in köklü kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray, son günlerde birçok yeri etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle düzenlenen fidan kampanyalarına katıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceğine nefes olması adına zarar gören ormanlarımızın tekrar ağaçlandırılması ve tabiatımızı korumak için önemli bir adım atan kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz, resmi Twitter hesapları üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında toplam 19.070 fidan dikileceğini duyurdu. Bu bağlamda son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN 9709 FİDAN

Galatasaray da, kulübün aktif üye sayısı olan 9709 adet fidan dikeceğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray Spor Kulübü olarak birlik olup yaralarımızı daha hızlı saracağımıza ve geleceğe daha yeşil bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Yangından etkilenen bölgeler için TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 'Yaşamı Yeniden Yeşillendireceğiz' kampanyasına, Galatasaray Spor Kulübü Derneği aktif üyelerimizin adına birer fidan dikerek toplam 9709 fidan desteği veriyoruz. Tüm Galatasaray camiasını da TR06 0006 4000 0011 0351 4889 07 IBAN numarasına açıklama kısmına GS1905 yazarak seferberlikte yer almaya davet ediyoruz."