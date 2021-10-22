Galatasaray ve Fenerbahçe'de gecenin tartışması! Pereira ve Fatih Terim'den Avrupa Ligi için çelişkili sözler...

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Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Vitor Pereira ve Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Moskova deplasmanından aldığı galibiyetle grupta puanını 7'ye yükselten ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçtan sonra UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabileceklerine vurgu yaptı.

TERİM: GRUPTAN ÇIKARSAK...

Tecrübeli teknik adam, "Bu gruptan çıktığımız anda her şeyi söyleyebiliriz. Çıktığımız anda konuşmaya hakkımız var demektir. Daha iyi oyunlara ihtiyacımız var. Bu gruptan, bu Şampiyonlar Ligi grubundan çıktığımız andan itibaren bizim de söyleyecek bir şeylerimiz olacak. O zaman daha rahat konuşuruz" diyerek kupayı kazanmayı düşünebileceklerini belirtti.

Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak grupta henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe'de ise teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmalarını konuşmanın imkansız olduğunu ifade etti.

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PEREIRA: KUPAYI KAZANACAK SEVİYEDE...

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz. Bir kişi bile ’Bu takım koşmadı, mücadele etmedi’ diyemez. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Tecrübe ve istikrara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avrupa'daki iki kritik maç sonrası iki teknik adamın tam ters yönde yaptığı açıklamalar, geceye damga vuran ifadeler oldu.