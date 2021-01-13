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GeriFutbol Galatasaray ve Fenerbahçe, Youssouf Ndayishimiye transferinde karşı karşıya geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray ve Fenerbahçe, Youssouf Ndayishimiye transferinde karşı karşıya geldi!

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Yeni Malatyaspor'da yıldızını parlatan Burundili futbolcu Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılı ekibin genç futbolcu için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasındaydı. Gelen son dakika bilgilerine göre Fenerbahçe de bu transfer için devreye girdi. Başkanı Ali Koç, yarın Malatyasporlu yöneticiler ile transfer görüşmesi yapacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Youssouf Ndayishimiye transferinde karşı karşıya geldi. Kadrosunu bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor'da yıldızını parlatan Youssouf Ndayishimiye'ye gözünü dikmişti. Hem scout ekibi hem de teknik heyetin onayından geçen 22 yaşındaki oyuncu için pazarlıkların başladığı gelen haberler arasındaydı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe de Youssouf için devreye girdi.

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Ali Koç devrede!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Youssouf'un transferi için yarın Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirecek ve fiyat bilgisi alacak. Malatyaspor'un geçen sezonun devre arasında Burundi'den sadece 45 bin Euro bonservis ödeyerek getirdiği genç futbolcu için 3 milyon Euro civarında bir rakam istediği biliniyor.

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Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında giren oyuncu, geçtiğimiz sezon biter bitmez zam almıştı. Malatya'da sezon öncesinde ücretinde iyileştirme yapılan Ndayishimiye'nin bu sezonki yıllık kazancı 100 bin dolar civarında. 1.83 boyunda olan ve Yeni Malatyaspor'la Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Youssouf, 2 kez de Burundi A Milli Takım formasını giydi. (Fanatik)

Galatasaray ve Fenerbahçe, Youssouf Ndayishimiye transferinde karşı karşıya geldi

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