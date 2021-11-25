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Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik sınavlarda!

#Galatasaray#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde kritik sınavlarda

Galatasaray, sahasında konuk edeceği Marsilya karşısında maçtan beraberlikle ayrılsa dahi gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe ise, hem Kadıköy'deki maçın rövanşını almak hem de kazanıp 2. sıraya çıkmak için Atina'da Olympiakos ile karşılaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde 2 temsilcimiz, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün gruplarında 5. maçlarına çıkıyor. İlk 4 karşılaşmada topladığı 8 puanla E Grubu’nda lider durumda bulunan sarı kırmızılılar bugün NEF Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak Marsilya maçında 1 puan alsa dahi turu geçmeyi garantileyecek.

ARDA-BOEY İLE PAYET-RONGIER YOK

Galatasaray’da Arda Turan ile Boey bugün forma giyemeyecek. Marsilya’da ise Payet ile Rongier cezalı.

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde kritik sınavlarda

FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE

C Grubu’nda 5 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe ise saat 23.00’te İstanbul’da 3-0 yenildiği Olympiakos’tan rövanşı almak için sahaya çıkacak. Galatasaray derbisinin moraliyle mücadele edecek olan Kanarya kazanması durumunda 2. sıraya çıkacak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

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Fenerbahçe’de tedavileri süren Altay ile Valencia’nın yanı sıra ayağında ağrı ve şişlik bulunan Mesut yok.

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde kritik sınavlarda

GALATASARAY 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Avrupa’da 4 farklı Fransız ekibini yenen G.Saray’ın en fazla temsilcisini mağlup ettiği 2 ülke 5’er kezle İtalya ve İspanya. Avrupa’da son 4 maçta yenilmeyen G.Saray, 2012-2013 arasındaki 6 maçtan bu yana en uzun seriyi yaşıyor.

FENERBAHÇE SADECE 2 GALİBİYET ALABİLDİ

F.Bahçe, Avrupa’da Yunan ekiplerine konuk olduğu tek maçta 2002-03’te Panathinaikos’a 4-1 mağlup oldu. Avrupa kupalarında ön elemeler hariç oynadığı son 7 maçın ikisini kazanabilen F.Bahçe 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi

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