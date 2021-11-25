Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kritik sınavlarda!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’nde 2 temsilcimiz, Galatasaray ile Fenerbahçe bugün gruplarında 5. maçlarına çıkıyor. İlk 4 karşılaşmada topladığı 8 puanla E Grubu’nda lider durumda bulunan sarı kırmızılılar bugün NEF Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak Marsilya maçında 1 puan alsa dahi turu geçmeyi garantileyecek.

ARDA-BOEY İLE PAYET-RONGIER YOK

Galatasaray’da Arda Turan ile Boey bugün forma giyemeyecek. Marsilya’da ise Payet ile Rongier cezalı.

FENERBAHÇE AVANTAJ PEŞİNDE

C Grubu’nda 5 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe ise saat 23.00’te İstanbul’da 3-0 yenildiği Olympiakos’tan rövanşı almak için sahaya çıkacak. Galatasaray derbisinin moraliyle mücadele edecek olan Kanarya kazanması durumunda 2. sıraya çıkacak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

KANARYA'DA 3 EKSİK VAR

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de tedavileri süren Altay ile Valencia’nın yanı sıra ayağında ağrı ve şişlik bulunan Mesut yok.

GALATASARAY 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Avrupa’da 4 farklı Fransız ekibini yenen G.Saray’ın en fazla temsilcisini mağlup ettiği 2 ülke 5’er kezle İtalya ve İspanya. Avrupa’da son 4 maçta yenilmeyen G.Saray, 2012-2013 arasındaki 6 maçtan bu yana en uzun seriyi yaşıyor.

FENERBAHÇE SADECE 2 GALİBİYET ALABİLDİ

F.Bahçe, Avrupa’da Yunan ekiplerine konuk olduğu tek maçta 2002-03’te Panathinaikos’a 4-1 mağlup oldu. Avrupa kupalarında ön elemeler hariç oynadığı son 7 maçın ikisini kazanabilen F.Bahçe 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.