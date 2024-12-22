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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya! 60 milyon euro...

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#Premier Lig#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya 60 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 13:48

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde aynı isme odaklandı.

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Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız katan ezeli rakipler, Chelsea'da forma giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak istiyor.

TBR Football'un haberine göre, Premier Lig'de Chelsea forması giyen Nkunku, istediği süreyi alamaması sebebiyle devre arasında takımdan ayrılmak istiyor.

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KULÜP ARAYIŞLARI BAŞLADI

Nkunku'nun bu kararının ardından 27 yaşındaki futbolcunun temsilcisinin yeni takım arayışlarına başladığı belirtildi.

HEM FENERBAHÇE, HEM GALATASARAY

Nkunku'ya Almanya'dan ve İtalya'dan önemli takımların ilgisi olduğu belirtilirken Türkiye'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fransız futbolcu için devrede olduğu öne sürüldü. Transferde gelişmelerin önümüzdeki günlerde yaşanabileceği ifade edildi.

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PSG VE MANU DA İSTİYOR

PSG'nin daha önce Nkunku ile ilgilendiği hatırlatılırken, Fransız ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya ilgisinin devam ettiği aktarıldı. PSG'nin, Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Randal Kolo Muani'yi satabilirse Nkunku
için yer açabileceği ifade edildi.

60 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Chelsea, 27 yaşındaki futbolcuyu 2023'te 60 milyon euro bonservisle Leipzig'den kadrosuna katmıştı. Chelsea'de bu sezon 24 maçta süre bulan Nkunku, 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 asist yaptı.

 

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#Premier Lig#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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