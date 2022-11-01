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Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi

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#Galatasaray#Fenerbahçe#PFDK
Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 18:24

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar; Fenerbahçe’nin ise İstanbulspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine karar verdi. 

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TFF Hukuk Müşavirliği, 1 Kasım 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 28.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu ADNAN UĞUR’un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 29.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü görevlisi BATUHAN CELASİN’in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 28.10.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü’nün 29.10.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü antrenörü ÇAĞATAY TURAN’ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 30.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 30.10.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 30.10.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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#Galatasaray#Fenerbahçe#PFDK

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