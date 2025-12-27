Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı için transfer düellosunda!

Haberin Devamı

Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puanla lider bitiren Galatasaray ve 39 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine çevrilmiş durumda.

Hücum hatlarını güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, transferde de karşı karşıya geldi.

İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku'nun transferi için girişimlere başladı.

MILAN 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Milan, sezon başında 37 milyon euro ödeyerek Chelsea'den transfer ettiği 28 yaşındaki forvet oyuncusu için 35 milyon euro bonservis talep ediyor.

Haberin Devamı

"FENERBAHÇE DAHA AVANTAJLI!"

Premier Lig kulüpleri ve Juventus'un da ilgilendiği belirtilen Nkunku'ya şu ana kadar en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği, sarı-lacivertlilerin transferde daha avantajlı göründüğü belirtildi.

KARİYERİ

Futbola PSG alt yapısında başlayan ve sonrasında Leipzig, Chelsea ve Milan gibi önemli kulüplerin formalarını terleten Nkunku, kulüp düzeyinde bugüne dek 326 maça çıkarken 100 gol atıp 67 de asist üretti.

Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 2022-2023 sezonunda Almanya Bundesliga'da gol kralı oldu ve yılın futbolcusu seçildi.

Fransa Milli Takımı formasıyla da 18 maça çıkan Nkunku, 2 gol - 2 asistlik performans ortaya koydu.