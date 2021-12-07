Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanan derbi sonrası Mesut Özil'den tebrik mesajı

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Müsabakayı rahat bir oyunla 7-0 kazanan sarı lacivertliler, kadın futbolundaki ilk derbiden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mesut Özil ise Fenerbahçeli kadın futbolcuları kutlarken "Harika bir performans... İstanbul Fenerbahçe'dir ve öyle kalacaktır! Kadın futbol takımımızı tebrik ederim!" ifadelerini kullandı.