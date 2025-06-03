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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Chelsea, Joao Felix'in bonservisini belirledi!

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Chelsea, Joao Felixin bonservisini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 17:06

İsmi transferde Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Joao Felix için Chelsea kararını verdi. İngiliz kulübü, sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık geçiren Portekizli yıldız futbolcunun bonservisini belirledi.

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Chelsea ismi transferde sık sık Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Portekizli yıldız futbolcusu Joao Felix hakkında kararını verdi.

Maisfutebol'un haberine göre; İngiliz ekibi, sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamayı düşünmüyor.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Gelecek sezon planlarında yer almayan Joao Felix için Chelsea'nin 30 milyon Euro bonservis (ek olarak bonuslar) talep ettiği, yıllık net 7 milyon euro kazancı olan Portekizli oyuncuya hem Avrupa'dan hem de Arabistan'dan kulüplerin ilgisinin olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Chelsea, Joao Felixin bonservisini belirledi

6 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Sezon başında 52 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen Joao Felix'in Chelsea ile Haziran 2031'e dek sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonun ilk yarısında Chelsea ile 20 maça çıkan ve 7 gol - 2 asistlik performans sergileyen Felix, ara transfer döneminde Milan'a kiralanmıştı.

Milan formasıyla 21 maçta görev yapan Felix, 3 gol - 1 asist üretmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Chelsea, Joao Felixin bonservisini belirledi

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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