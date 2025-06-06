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Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Granit Xhaka'dan transfer iddialarına yanıt!

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Granit Xhakadan transfer iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 14:55

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Leverkusen'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, sözleşmesinin devam ettiğini ve kulüpte mutluğu olduğunu belirterek, "Şimdi kalacağımı söylesem bile futbol öngörülemez, gelecek henüz yazılmadı" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.

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Leverkusen'in İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın ismi transferde Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra eski takımı Basel ve İtalyan ekibi AC Milan'la anılıyordu.

"ŞİMDİ KALACAĞIMI SÖYLESEM BİLE FUTBOL ÖNGÖRÜLEMEZ"

Milli takım kampında hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getiren Xhaka, "Söylentiler olması normal, hatta Basel'le ilgili haberleri benim yaptığım konuşmalar dahi körüklemiş olabilir. Ancak Leverkusen'de hala üç yıllık sözleşmem var. Ailem ve ben burada mutluyuz. Şimdi kalacağımı söylesem bile futbol öngörülemez, gelecek henüz yazılmadı" ifadelerini kullandı.

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XHAKA'NIN LEVERKUSEN PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 50 maça çıkan ve 4 gol - 2 asistlik performans sergileyen Xhaka, takımının 128 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

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Bu sezon ise Alman ekibinde tüm kulvarlarda 49 maçta görev yapan Xhaka, 2 gol - 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Granit Xhakadan transfer iddialarına yanıt

3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak tahmin edilen 32 yaşındaki tecrübeli ön liberonun Leverkusen'le 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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