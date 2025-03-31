Galatasaray ve Fenerbahçe için hesap vakti!

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Beşiktaş bu sezon ligde istediği sonuçlara alamasa da ezeli rakipleri ile oynadığı karşılaşmalarda aldığı puanlarla belki de ligin gidişatını değiştiren kulüp olarak tarihine adını yazdıracak. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi seyircisi önünde mağlup eden siyah beyazlılar önceki gün lider Galatasaray’ı da mağlup ederek lig yarışına yeniden bir heyecan getirdi.

FIRTINA KADIKÖY’E GELiYOR

Öyle ki ki 29. hafta açıldığında Galatasaray 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 9 puan önünde yer alıyordu. Kanarya, Bodrum deplasmanında hata yapmazken Cimbom’un Kartal’a yenilmesi sonrası maç fazlasıyla fark 6 puana düştü. Şimdi sarı kırmızılılar 30. haftayı bay geçecek, F.Bahçe ise evinde başka bir ezeli rakip Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler bu maçtan zaferle çıkması durumunda zirveyle puan farkı da 3’e düşecek ve lig yarışı adeta yeniden başlayacak.

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iKiLi AVERAJ CiMBOM’DA

Galatasaray Kadıköy’de yendiği F.Bahçe ile sahasında berabere kalırken ikili averajda rakibinin önünde yer alıyor. Bu nedenle kalan süreçte Kanarya’nın şampiyonluk ipini göğüsleyebilmesi için hiç kaybetmemesi, sarı kırmızılıların ise 4 puan yitirmesi gerekiyor. Peki G.Saray kalan haftalarda kaç puan kaybeder ya da F.Bahçe fire yaşar mı?

ASLAN DA TRABZON’LA RAKiP

Galatasaray bay geçeceği 30. haftadan sonra 4 deplasmana gidecek. Bunların 3’ü ilk 6’da yer alan Samsun, Eyüp, Göztepe’ye karşı. 4. deplasman ise Fatih Tekke yönetiminde sezonu iyi bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor. Aslan ayrıca ateş hattında bulunan Bodrum, Sivas ve Kayseri’nin yanı sıra her zaman zorlu bir rakip olan Başakşehir ile kritik maçlara çıkacak.

SON DERBi: FENERBAHÇE-BEŞiKTAŞ

Fenerbahçe cephesinde ise farkın üçe inmesi için önce Trabzonspor’u yenmek şart. İç sahada Fırtına’dan sonra düşme hattında Kayserispor, Kadıköy’e gelecek ve ardından da Beşiktaş derbisi oynanacak. Kanarya’nın evindeki diğer maçları ise Eyüp ve Konya ile... Sarı lacivertliler Sivasspor, Gaziantep, Başakşehir ve Hatayspor deplasmanlarına gidecek. Bu maçlarda olası bir kayıp F.Bahçe’ye ağır yara verebilir

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·Galatasaray bay geçeceği 30. haftadan sonra 4 deplasmana gidecek. Bunlar Samsun, Eyüp, Göztepe ve Trabzon maçları olacak.

·Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş gibi iki güçlü rakiple iç sahada oynayacak. Kanarya’nın 4 deplasmanı kaldı.