Galatasaray ve Fenerbahçe, el ele son 16'ya koşar!

Avrupa kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları dün çekilirken Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile, Fenerbahçe de Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. Eşleşmelerde ilk maçlar 13 Şubat’ta, rövanşlar ise 20 Şubat’ta yapılacak. Ligi 14. sırada bitiren Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise seyircisi önünde oynayacak. Kupa 2’ye 24. sıradan devam eden F.Bahçe ise Anderlecht ile ilk sınavına Kadıköy’de taraftarının önünde çıkacak.

Galatasaray, AZ ile yeniden

Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi’nde hem Cimbom hem Fenerbahçe ile karşılaştı. Hollanda temsilcisi sahasında oynadığı maçlarda G.Saray ile 1-1 berabere kaldı, F.Bahçe’yi 3-1 yendi. AZ, Kupa 2’de 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle yoluna play-off’tan devam ederken galibiyetlerin tamamını iç sahada aldı. Hollanda Ligi’nde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunan AZ’nin İrlandalı futbolcusu Troy Parrot, 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

İbrahim Hatipoğlu: AZ Alkmaar sürpriz olmadı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi’ndeki AZ Alkmaar eşleşmesinin sürpriz olmadığını söyledi. Hollanda ekibiyle lig aşamasında da karşılaştıklarını hatırlatan Hatipoğlu, Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım. Son 16’da Tottenham ya da Manchester United rakibimiz olacak. Biz önce AZ Alkmaar’ı geçmeyi, sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz” dedi.

Anderlecht'in golcüsü sakat

Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ise 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken averajla ilk 8’in dışında kaldı. Belçika ekibi kendi liginde de 23 maçta 11 galibiyet ve 6’şar beraberlik-mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Takımın en skorer ismi 31 maçta 18 gol atan Dolberg. Ancak Danimarkalı futbolcu diz sakatlığı nedeniyle 12 Ocak’tan bu yana forma giyemiyor. Fenerbahçe daha önce Anderlecht ile 7 kez karşılaşırken bu maçlarda 3’er galibiyet ve beraberlik aldı sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Mario Branco: Bizim için zorlu bir eşleşme oldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco kura ilgili yaptığı açıklamada “Zorlu bir eşleşme. Anderlecht Avrupa’da her zaman yer almış bir kulüp. Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Avrupa Ligi’nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz” dedi. Branco transfer için de “Çoğunlukla istediğimiz transferleri tamamladık diyebilirim. Son dakikaya kadar her şey mümkün” değerlendirmesinde bulundu.