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Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bursa'da olaylar! Taraftarlar birbirine girdi

#Galatasaray#Fenerbahçe#Basketbol

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef takımları arasında oynanacak yarı final maçı öncesi iki takım taraftarları Podyumpark'ta birbirlerine girdi.

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Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef takımları arasında oynanacak yarı final maçı öncesi Bursa'da olaylar çıktı. İki takım taraftarları Podyumpark'ta birbirlerine girdi. Polis ekiplerinin anında müdahalesi ile olaylar büyümeden önlendi.

Basketbol Türkiye Kupası Bursa'da derbi mücadelesine sahne oluyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef bu akşam yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım adını finale yazdıracak.

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Maç öncesi İstanbul'dan Tofaş Spor Salonu'na gelen taraftarlar hemen karşıdaki Podyumpark'ta eğlenmeye gitti. Ancak burada iki takımın taraftarları arasında gerginlik kavgaya dönüştü.

Sandalye ve bardakların havada uçtuğu kavgaya Bursa Polisi anında müdahale etti. Kavga büyümeden önlenirken, olaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Basketbol

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