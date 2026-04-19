Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğu için parkede!

#Kadınlar Euroleague#Fenerbahçe Opet#Galatasaray Çağdaş Faktoring
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimiz saat 21.00'de kupa için karşılaşacak.

Kadınlar FiBA EuroLeague’de 2025- 2026 sezonunun şampiyonu, iki Türk ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet’in karşılaşacağı final maçında belli olacak. İspanya’nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Spor Salonu’ndaki mücadele 21.00’de başlayacak. Organizasyonda şampiyon olması halinde sarı lacivertliler tarihinde 3. kez, sarı kırmızılı takım ise 2. kez kupa sevincini yaşayacak. Ayrıca Türkiye, sonuç ne olursa olsun kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak. Bu, Avrupa Ligi’ndeki üçüncü Türk finali olacak. İki takım 2013-14 sezonunda finalde karşılaşmış, Galatasaray şampiyon olmuştu. Fenerbahçe ise 2022-23 finalinde ÇBK Mersin’i yenmişti.

Gözden KaçmasınScottie Wilbekinden Fenerbahçe itirafı Sağlığımın onların önceliği olmadığını hissettimScottie Wilbekin'den Fenerbahçe itirafı! 'Sağlığımın onların önceliği olmadığını hissettim'Haberi görüntüle

TURNUVA MVP’Si G.SARAYLI JUHASZ

FiBA Kadınlar EuroLeague’de 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Galatasaray Çağdaş Faktoringli basketbolcu Dorka Juhasz seçildi. Yılın en iyi beşinde Macar basketbolcu ile birlikte Allemand, Meesseman, Rupert (Fenerbahçe) ve Lacan (Landes) yer aldı.

