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Galatasaray ve Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yıldızı için karşı karşıya!

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasaray ve Fenerbahçe, Atletico Madridin yıldızı için karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 11:17

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'in Arjantinli yıldızı Angel Correa'nın transferi için karşı karşıya geldiği iddia edildi.

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Süper Lig'de bitime 10 hafta şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya yarışı sürüyor.

Galatasaray 1 maç fazlasıyla 71 puana sahip ve liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 62 puanla 2. sırada yer alıyor.

Yaklaşan yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sıklaştıran iki ezeli rakibin Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu için karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Atletico Madridin yıldızı için karşı karşıya

TyC Sports muhabiri Gastón Edul'un haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Atletico Madrid'in Arjantinli sağ kanat oyuncusu Angel Correa'nın transferi için devreye girdi.

AYRILMAK İSTİYOR!

Meksika'dan Tigres UANL kulübünün de kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 2026 Dünya Kupası öncesinde daha süre almak istediği ve bu sebeple takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

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ATLETICO PAZARLIĞA AÇIK

Atletico Madrid'in de kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan ve piyasa değeri 15 milyon Euro olarak tahmin edilen tecrübeli futbolcu için müzakerelere hazır olduğu belirtiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Atletico Madridin yıldızı için karşı karşıya

ANGEL CORREA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

10 yılı aşkın süredir Atletico Madrid forması giyen Angel Correa, bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkarken 12 gole doğrudan katkı (7 gol - 5 asist) sağladı.

Correa, Arjantin Milli Takımı'nda da bugüne dek 26 maçta görev yaptı ve 3 gol kaydetti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray

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