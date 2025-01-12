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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında karaborsa bilet polemiği iyice kızıştı

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Karaborsa
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında karaborsa bilet polemiği iyice kızıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 07:00

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri dün karşılıklı açıklama yaptı. G.Saray’ın açıklamasında iddialarla ilgili savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtilerek, “Yargıya dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz?” denildi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karaborsa bilet polemiği iyice kızıştı. Sarı kırmızılı kulübün dün öğleden sonra yaptığı açıklamada, sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un hafta içindeki basın toplantısında söylediği, “Galatasaray’da çalışan bir hanımefendinin ifadeleri karaborsa ile ilgili her şeyi anlatıyor. 56 milyon Euro. Üç müfettişe el çektirildi. Sonra soruşturma kapatıldı” sözlerine cevap olarak şöyle denildi: “Biz; bu rakibimizin, başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından, kibirlerinden, yalan söylemelerinden bıktık. Yaptıkları bu kanunsuzluk hakkında tüm şikayetler pazartesi yapılacaktır. Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz? Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz?”

F.BAHÇE’DEN G.SARAY’A JET CEVAP

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“G.Saray’da karaborsa bilet satıldığı iddiası ilk olarak divan kurulu üyesi Hayri Kozak tarafından gündeme getirilmiş, eski yönetici Rezan Epözdemir tarafından yargıya taşınmıştır. İddiaları önemsizleştirmeye çalışıyorlar. F.Bahçe olarak sürecin takipçisi olacağız.”

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Karaborsa

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