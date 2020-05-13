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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Galatasaray ve Fenerbahçe Soma'yı andı

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Galatasaray ve Fenerbahçe Soma'yı andı
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Galatasaray ve Fenerbahçe, Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçi anısına paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp Twitter hesabından "6 yıl önce bugün Soma'da yaşanan facia sonucu yaşamlarını yitiren 301 madencimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajına yer verdi.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Somayı andı

Galatasaray ve Fenerbahçe Somayı andı

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