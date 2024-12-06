Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildi

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TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Galatasaray'ın sevki 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' sebebiyle, Dursun Özbek'in sevki ise 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' ve 'hakaret' sebebiyle yapıldı.

Hukuk Müşavirliği'nin kararı şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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