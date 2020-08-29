MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan karşılık Linnes ve Babel
GeriFutbol Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan karşılık Linnes ve Babel
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan karşılık Linnes ve Babel

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan karşılık Linnes ve Babel
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev bir takas gündemde: Dorukhan Toköz'e karşılık Martin Linnes ve Ryan Babel...

Spor Arena - İsmail Er | Sağ bek bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta alternatiflerden biri de Galatasaraylı Martin Linnes... Siyah-beyazlılar, Sarı-Kırmızılılarda geçen sezonun ilk yarısında sözleşmesi dondurulan ancak ikinci yarı forma giyen Norveçli ismi gündeme aldı.

Galatasaray cephesinden gelen haberlere göreyse yönetim, teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon düşünmediği Linnes’e karşılık ezeli rakibine takas önermeyi planlıyor.

Buna göre Galatasaray, Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz’ü isterken karşılığında Martin Linnes ve Ryan Babel’i verecek.

Ayrıca Beşiktaş, 1. Lig ekiplerinden Altınordu’dan genç kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner’i transfer etti. Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018’de Altınordu’ya transfer olmuştu. Atakan, TFF 1. Lig’de 71 müsabakada 8 gol attı. Atakan ayrıca beş kez U21 Milli Takım formasını giydi.

Galatasaray ve Beşiktaştan dev takas: Dorukhan karşılık Linnes ve Babel

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle