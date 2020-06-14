MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriGalatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
GeriBasketbol Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.

Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray ve Beşiktaşta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle