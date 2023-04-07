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Galatasaray ve Beşiktaş'ın Naby Keita yarışı! Transferde dev rakipler...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray ve Beşiktaşın Naby Keita yarışı Transferde dev rakipler...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 19:08

Galatasaray ve Beşiktaş'ın, Liverpool forması giyen Naby Keita'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

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Liverpool'da forma şansı bulmakta zorlanan Naby Keita için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, orta sahasını Naby Keita ile güçlendirmek istiyor.

Atletico Madrid'in, Keita'nın Liverpool ile bitecek sözleşmesinden faydalanmak istediği vurgulandı.

Ayrıca, Atletico Madrid dışında Barcelona ve İtalya'dan da Inter ve Milan'ın Keita'ya ilgisinin olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Haberde; Keita'ya Türkiye'den de ilgi olduğu ve bu takımların Galatasaray ile Beşiktaş olduğu belirtildi.

Liverpool'da bu sezon 13 maça çıkan Naby Keita, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.

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#Transfer#Galatasaray#Beşiktaş

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