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Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya! Hedef Banza...

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#Süper Lig#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya Hedef Banza...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 21:19

Geride bıraktığımız sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza'nın transferi için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü.

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Bu sezon Trabzonspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Simon Banza'ya Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Banza transferinde Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Haberin detaylarında bonservisinin bulduğu Portekiz ekibi Braga, uygun bir teklif gelmesi halinde 28 yaşındaki Kongolu oyuncunun ayrılığına izin vereceği aktarıldı.

BANZA'NIN SAYILARI

Bordo - mavili forma altında geçirdiği kiralık sezonda 39 resmi maça çıkan Banza, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Süper Lig#Galatasaray#Beşiktaş

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