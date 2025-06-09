Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya! Hedef Banza...

Haberin Devamı

Bu sezon Trabzonspor forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Simon Banza'ya Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, Banza transferinde Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya olduğunu belirtti.

Haberin detaylarında bonservisinin bulduğu Portekiz ekibi Braga, uygun bir teklif gelmesi halinde 28 yaşındaki Kongolu oyuncunun ayrılığına izin vereceği aktarıldı.

BANZA'NIN SAYILARI

Bordo - mavili forma altında geçirdiği kiralık sezonda 39 resmi maça çıkan Banza, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.