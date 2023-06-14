Galatasaray ve Beşiktaş kombine bilet fiyatlarında Barcelona ve Liverpool'u geride bıraktı

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Süper Lig’de sezonun Galatasaray’ın şampiyonluğu ile sona ermesinin ardından bütün takımlar yeni dönem için transfer çalışmalarına ve kombine satışlarına başladı. Hem yayın geliri günden güne azalan hem de oyun kalitesi Avrupa’nın oldukça gerisinde kalan Süper Lig kombine fiyatlarıyla deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor. Açıklanan rakamlar daha şimdiden taraftarları ayağa kaldırmış durumda.

SAMSUNSPOR DA ‘12 BİN 500’ DEDİ

Şampiyon Galatasaray yeni sezon için kombine fiyatlarını açıklarken en yüksek kombinenin 44 bin TL olduğu görüldü. Beşiktaş ise en pahalı kombinesini 35 bin 500 TL olarak duyurdu. Fenerbahçe henüz kombine fiyatlarını netleştirmedi. elbette durum 3 Büyükler’le sınırlı değil. Süper Lig’e yeni yükselen Samsunspor en yüksek kombine fiyatını 12 bin 500 TL olarak açıkladı.

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CİTY BİLE BÜYÜKLERİN GERİSİNDE

Premier Lig’in köklü ekiplerinden Liverpool’un en pahalı kombine fiyatı 1000 Euro. Bu fiyatı TL’ye bile çevirsek 25 bin 500 TL yapıyor ki bu rakam bile 3 Büyükler’in oldukça gerisinde. Son şampiyon M.City’nin en pahalı kombine fiyatı 1180 Euro. M.United kombine fiyatlarında ezeli rakibi City ile aynı miktarları kazanıyor. Chelsea de kombine fiyatları Liverpool ile aynı düzeyde. Ada’nın en pahalı kombinesini satan kulüp ise ise Arsenal.

BARÇA FİYATTA GERİ ADIM ATTI

Yeni stadın çalışmaları için harekete geçen Barcelona yeni sezonda maçlarını Estadi Olímpic Lluís Companys’de oynayacak. En pahalı kombinesini 1738 Euro olarak açıklayan Katalan ekibi tepkiler üzerine bu fiyatı 870 Euro’ya çekti. Barcelona’nın en güçlü rakibi R.Madrid’in ise en pahalı kombine fiyatı 1840 Euro. B.Münih’in kombinelerinde geçen sezon tavan rakam 765 Euro’ydu. Bu sezon henüz yeni rakamlar açıklanmadı ama 1000 Euro gibi bir rakama çıkması bekleniyor.

KULÜP KOMBiNE ÜCRETi

GALATASARAY 44 BiN TL

BEŞİKTAŞ 35 BiN 500 TL

ARSENAL 2500 EURO (63.750 TL)

R.MADRiD 1840 EURO (46.920 TL)

JUVENTUS 1320 EURO (33.660 TL)

MiLAN 1200 EURO (30.600 TL)

M.CiTY 1180 EURO (30.000 TL)

iNTER 1100 EURO (28.000 TL)

B.DORTMUND 1010 EURO (25.700 TL)

LiVERPOOL 1000 EURO (25.500 TL)

Barcelona 870 EURO (22.200 TL)

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