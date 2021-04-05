Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti, gözler Fenerbahçe'de! Denizlispor'a karşı açılan iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Milli arada Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına "teknik sorumlu" olarak Emre Belözoğlu'nu getirdi. Yardımcısı olarak da Erdinç Sözer'le anlaştı.

- Sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakat. Nazım Sangare ve Papiss Cisse koronavirüs karantinasında.

- Belözoğlu, düzenlediği basın toplantısında, özellikle Kadıköy'de rakibi her saniye boğan bir kadro ile sahada olacaklarını; hücum oyuncularının da Bulut dönemine nazaran daha aktif rollerde olacağının altını çizdi.

- İlk 30 hafta itibariyle sınıfta kalan Mbwana Samatta yükselişe geçer mi? Kanat oyuncularını daha oyunun içinde, orta alanı daha enerjik görür müyüz?

- Kalede Altay Bayındır, stoperde "Serdar Aziz & Attila Szalai" ikilisinin forması garanti... Belözoğlu orta alanda Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'tan da vazgeçmeyecektir. Geri kalan 5 forma için her ihtimali göz önünde bulundurmak lazım.

DENİZLİSPOR

- Bu sezon Denizlispor'un başındaki 4. teknik adam olan Hakan Kutlu, göreve gelir gelmez Göztepe'ye karşı galibiyet elde etmişti ancak sonrasındaki 8 maçta sadece 8 puan toplayabildi ve Süper Lig'in dibine demir atmış durumda...

- Sağ bek Özer Özdemir cezalı, sol bek alternatifleri Ayman Ben Mohamed ve Özgür Çek sakat.

- Yedek kaleci Hüseyin Altıntaş, bir dönem Fenerbahçe forması giymiş Recep Niyaz da diğer eksikler...

- Kutlu'nun savunmanın sağında Muhammet Özkal, solunda ise Sakıb Aytaç tercih ediyor. Hücum kanatlarında da Hadi Sacko ve Angelo Sagal'ı izleyeceğiz.

- Hücum merkezinde kurt golcü Hugo Rodallega olacak, orta alanın merkezinde "Murawski, Diskerud & Bakalorz" üçlüsü forma giyecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu öncesi Fenerbahçe'nin son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izlemiştik.

- Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de oynadığı son 4 maçta galibiyeti bulunmuyor! (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Denizlispor'un son 8 maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti. (8 maç - 16 gol)

- Denizlispor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 lig maçının hiçbirini kazanamadı! (2 beraberlik - 13 mağlubiyet)

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