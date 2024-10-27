Galatasaray ve Beşiktaş arasında tarihin en 'kral' derbisi

Haberin Devamı

Galatasaray ile Beşiktaş’ın 1924’te başlayan 99 yıllık rekabetinde bugüne dek oynanan 357 karşılaşmada binlerce futbolcu ter döktü. ‘Efsane’ mertebesine erişmiş onlarca isim forma giydi. Ama hiçbir derbi yarın oynanacak karşılaşma gibi dünyaca ünlü gol krallarının mücadelesine sahne olmadı. RAMS Park’ta yapılacak maçta Galatasaray’dan 3, Beşiktaş’tan 1 futbolcu, Avrupa’nın en önemli turnuvalarında gol krallığı başarısına erişti.

ICARDI INTER’DE 2 KEZ KRAL OLDU

Sarı kırmızılı takıma transferi tüm dünyada büyük yankı yaratan Victor Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla 26 gol atarak Serie A’nın gol krallığına ulaşırken, takımını şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile de iki kez Afrika Uluslar Kupası elemelerinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Mauro İcardi de İnter’de oynadığı dönem 2014-15’te 22, 2017-18’de 29 golle krallık tacını taktı.

Haberin Devamı

BATSHUAYI BELÇİKA’DA ZİRVEYE ÇIKTI

Icardi, geçtiğimiz sezon da Süper Lig’de 25 kez fileleri havalandırarak krallık unvanlarına bir yenisini ekledi. Sarı kırmızılıların bir başka santrforu Michy Batshuayi de, Fenerbahçe forması giydiği 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Türkiye Kupası’nın en çok gol atan ismi olurken, 2022-23’te UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele eden Belçika Milli Takımı ile 3 kez fileleri havalandırıp, en skorer isim oldu.

IMMOBILE İTALYA’YA DAMGA VURDU

Beşiktaşlı Ciro İmmobile, kazandığı gol krallıklarıyla İtalya futboluna damga vurmuş bir isim. İlk olarak 2011-12 sezonunda Serie B’de 28 golle krallığa ulaşan İmmobile, daha sonra dünyanın en zorlu liglerinden Serie A’da 4 kez en fazla gol atan isim oldu. İtalyan futbolcu, halen 8 golle bu sezon ligin en skorer ismi. Galatasaray’ın forvetlerinden İcardi’nin 4, Osimhen’in 3, Batshuayi’nin 2 golü bulunuyor.

Dünyanın önemli kulüplerinde çok sayıda şampiyonluk kazanan Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Ciro İmmobile, yarın Süper Lig’de oynanacak derbi maçta Galatasaray ve Beşiktaş için mücadele edecek.

KiM, KAÇ DEFA, NEREDE GOL KRALI OLDU?

ViCTOR OSiMHEN

2022-23 Serie A 26 gol

2021-22 Afrika Kupası Eleme 10 gol

2019-20 Afrika Kupası Eleme 5 gol

MAURO iCARDi

Haberin Devamı

2023-24 Süper Lig 25 gol

2017-18 Serie A 29 gol

2014-15 Serie A 22 gol

MiCHY BATSHUAYi

2023-24 Türkiye Kupası 6 gol

2022-23 Uluslar A Ligi 3 gol

2022-23 Türkiye Kupası 5 gol

CiRO iMMOBiLE

2021-22 Serie A 27 gol

2019-20 Serie A 36 gol

2017-18 Serie A 29 gol

2017-18 Avrupa Ligi 8 gol

2013-14 Serie A 22 gol

2011-12 Serie B 28 gol

TOPLAM MAÇ VE GOL SAYILARI

Osimhen 229 maç 117 gol

İcardi 349 maç 196 gol

Batsuhayi 479 maç 190 gol

İmmobile 592 maç 325 gol