Galatasaray ve Beşiktaş arasında tarihin en 'kral' derbisi

Güncelleme Tarihi:
Galatasaray ile Beşiktaş’ın 1924’te başlayan 99 yıllık rekabetinde bugüne dek oynanan 357 karşılaşmada binlerce futbolcu ter döktü. ‘Efsane’ mertebesine erişmiş onlarca isim forma giydi. Ama hiçbir derbi yarın oynanacak karşılaşma gibi dünyaca ünlü gol krallarının mücadelesine sahne olmadı. RAMS Park’ta yapılacak maçta Galatasaray’dan 3, Beşiktaş’tan 1 futbolcu, Avrupa’nın en önemli turnuvalarında gol krallığı başarısına erişti.
ICARDI INTER’DE 2 KEZ KRAL OLDU
Sarı kırmızılı takıma transferi tüm dünyada büyük yankı yaratan Victor Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla 26 gol atarak Serie A’nın gol krallığına ulaşırken, takımını şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile de iki kez Afrika Uluslar Kupası elemelerinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Mauro İcardi de İnter’de oynadığı dönem 2014-15’te 22, 2017-18’de 29 golle krallık tacını taktı.
BATSHUAYI BELÇİKA’DA ZİRVEYE ÇIKTI
Icardi, geçtiğimiz sezon da Süper Lig’de 25 kez fileleri havalandırarak krallık unvanlarına bir yenisini ekledi. Sarı kırmızılıların bir başka santrforu Michy Batshuayi de, Fenerbahçe forması giydiği 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Türkiye Kupası’nın en çok gol atan ismi olurken, 2022-23’te UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele eden Belçika Milli Takımı ile 3 kez fileleri havalandırıp, en skorer isim oldu.
IMMOBILE İTALYA’YA DAMGA VURDU
Beşiktaşlı Ciro İmmobile, kazandığı gol krallıklarıyla İtalya futboluna damga vurmuş bir isim. İlk olarak 2011-12 sezonunda Serie B’de 28 golle krallığa ulaşan İmmobile, daha sonra dünyanın en zorlu liglerinden Serie A’da 4 kez en fazla gol atan isim oldu. İtalyan futbolcu, halen 8 golle bu sezon ligin en skorer ismi. Galatasaray’ın forvetlerinden İcardi’nin 4, Osimhen’in 3, Batshuayi’nin 2 golü bulunuyor.
Dünyanın önemli kulüplerinde çok sayıda şampiyonluk kazanan Mauro İcardi, Victor Osimhen ve Ciro İmmobile, yarın Süper Lig’de oynanacak derbi maçta Galatasaray ve Beşiktaş için mücadele edecek.
KiM, KAÇ DEFA, NEREDE GOL KRALI OLDU?
ViCTOR OSiMHEN
2022-23 Serie A 26 gol
2021-22 Afrika Kupası Eleme 10 gol
2019-20 Afrika Kupası Eleme 5 gol
MAURO iCARDi
2023-24 Süper Lig 25 gol
2017-18 Serie A 29 gol
2014-15 Serie A 22 gol
MiCHY BATSHUAYi
2023-24 Türkiye Kupası 6 gol
2022-23 Uluslar A Ligi 3 gol
2022-23 Türkiye Kupası 5 gol
CiRO iMMOBiLE
2021-22 Serie A 27 gol
2019-20 Serie A 36 gol
2017-18 Serie A 29 gol
2017-18 Avrupa Ligi 8 gol
2013-14 Serie A 22 gol
2011-12 Serie B 28 gol
TOPLAM MAÇ VE GOL SAYILARI
Osimhen 229 maç 117 gol
İcardi 349 maç 196 gol
Batsuhayi 479 maç 190 gol
İmmobile 592 maç 325 gol