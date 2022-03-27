Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük hazırlıklarına devam etti

#Galatasaray#Vavacars Fatih Karagümrük#Süper Lig
Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Haberin Devamı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular dışındaki isimlerin katıldığı antrenmanda Ümit Milli Takımdan dönen Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Vavacars Fatih Karagümrük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker