Galatasaray, Van Dijk bombasını patlatıyor: Anlaşma büyük ölçüde tamam!

Haberin Devamı

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray vakit kaybetmeden yeni sezon için transfer planlamasına başladı.

LİSTENİN EN TEPESİNDE VAN DIJK VAR!

Galatasaray’da transfer çalışmalarının en sıcak gündemlerinden biri Virgil van Dijk oldu.

Sarı-kırmızılıların, yeni sezon öncesinde savunma hattını yıldız bir isimle güçlendirmek istediği ve listenin ilk sırasında Hollandalı stoperin yer aldığı öğrenildi.

AYRILIK KARARI ALDI

Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki savunmacının, İngiliz ekibinde kaptanlık yapmasına rağmen ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

'BONSERVİSİNİ AL GEL'

Galatasaray Yönetimi’nin ise transfer sürecini hızlandırmak adına deneyimli futbolcudan bonservisini kulübünden almasını talep ettiği öne sürüldü.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-kırmızılıların, yeni sezon kampı başlamadan transferi sonuçlandırmak istediği belirtilirken, oyuncuyla temasların uzun süredir sürdüğü ifade edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Van Dijk’ın Galatasaraylı yöneticilerle büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve Liverpool’dan ayrılma kararını netleştirdiği ileri sürüldü.

HEDEF KAMPA YETİŞTİRMEK

Galatasaray cephesi, yıldız futbolcuya transferin kolaylaşması adına dikkat çeken bir teklif sundu.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Van Dijk'a, “Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, bu transferi kamp öncesi bitirmemiz gerekiyor” mesajını ilettiği öğrenildi.