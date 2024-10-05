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Galatasaray, VakıfBank'a set vermedi!

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#Voleybol#Galatasaray#Vakıfbank
Galatasaray, VakıfBanka set vermedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 15:36

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray Daikin, VakıfBank'ı 3-0 yendi.

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Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)

Setler: 25-21, 25-22, 25-15

Süre: 80 dakika (28, 26, 26)

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#Voleybol#Galatasaray#Vakıfbank

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