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Galatasaray uzatmada kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Nesibe Aydın#Basketbol
Galatasaray uzatmada kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 20:18

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Nesibe Aydın'ı uzatmalarda 84-78 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 66-66 biten maçta Nesibe Aydın'ı 84-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 6. galibiyetini alırken, Nesibe Aydın ise 4. kez kaybetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Polat Parlat, Sertan Kırklar, Ömer Sarı

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 20, Fraser 20, Zandalasini 7, Vanloo 15, Ayşegül Günay Aladağ 9, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan 7, Derin Erdoğan, Sude Yılmaz

Nesibe Aydın: Wheeler 13, Sevgi Tonguç, Wallace 26, Nared 23, Serfa 11, Damla Gezgin 3, Merve Uygül 2, Merve Arı, Başak Altunbey

1. Periyot: 15-15

Devre: 29-32

3. Periyot: 49-51

Normal süre: 66-66

5 faulle oyundan çıkanlar: Dk. 43.12 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Dk. 30.02 Wheeler, Dk. 34.24 Serfa (Nesibe Aydın)

 

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#Galatasaray#Nesibe Aydın#Basketbol

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