Spor Haberleri

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 13:13

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG ile yapacağı maçta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.45'te oynanacak müsabakada Sanchez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Müsabakanın video yardımcı hakem koltuğunda Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'nin yardımcılığını Javier Iglesias Villanueva yapacak.

