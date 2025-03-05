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Galatasaray - Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray Unicaja maçı hangi kanalda?

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Galatasaray - Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray Unicaja maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 13:04

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak Galatasaray Unicaja maçı canlı yayın saati merak ediliyor. İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, bugün gerçekleşecek müsabakayla üçüncü kez birbirine rakip olacak. Galatasaray - Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray Unicaja maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak. Peki, Galatasaray Unicaja maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Unicaja maçı canlı izle bilgisi...

GALATASARAY - UNICAJA MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray Unicaja maçı hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

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Galatasaray, J Grubu'nda ise 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı.

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