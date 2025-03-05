Galatasaray - Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray Unicaja maçı hangi kanalda?

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak. Peki, Galatasaray Unicaja maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Unicaja maçı canlı izle bilgisi...

GALATASARAY - UNICAJA MAÇI NE ZAMAN?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

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Galatasaray, J Grubu'nda ise 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı.