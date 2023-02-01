Canlı Anlatım: Galatasaray Ümraniyespor maçı

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Ümraniyespor: 1

Goller: 11' Umut Nayir

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut

Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'de 2+ gol sevinci yaşadığı sekiz maçın altısında puan kaybetti. Ligdeki ilk sezonunda bu şekilde daha fazla karşılaşmada puan bırakan son takım Petrol Ofisi'ydi.

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde tek sezonda en uzun galibiyet serisine sahip yerli teknik direktörler olan Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın 11 maçlık rekorlarına ortak olmak istiyor.

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı sekiz Süper Lig maçından galibiyet çıkaramayan Ümraniyespor, son yedi karşılaşmanın tamamını kaybetti.

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Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son beş maçı kazanan Galatasaray, bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisini en son Aralık 2011-Kasım 2012 arasındaki yedi karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Mauro Icardi, daha fazla gol pası verdiği son sezonu 2016/17'de Inter formasıyla geçirdi. Süper Lig'in 2022/23 sezonunda 3+ maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim olan Fernando Muslera, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en yüksek yüzdesine ulaştı.

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiren Ümraniyespor santrforu Umut Nayir, daha önce Galatasaray'a karşı ilk 11 çıktığı tek maçta gol attı ancak oyuna sonradan girdiği dört karşılaşmada fileleri bulamadı.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Ümraniyespor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.