Galatasaray, Uğurcan'ı unutmadı! Dursun Özbek'ten hamle

Sarı-Kırmızılılar, başarılı performansıyla sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan milli kaleci Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı.

2.2 MİLYON AÇIKLANMIŞTI

30 milyon Euro’luk rekor bonservisle Trabzonspor’dan kadroya katılan Uğurcan Çakır, o süreçte maaş konusunda hiç sıkıntı çıkarmamıştı. Bu yıl 110 milyon TL alan yıldız kalecinin gelecek sezonki ücretinin 120 milyon TL yani yaklaşık 2.2 milyon Euro alacağı açıklanmıştı.

BAŞKAN JEST YAPTI

Fakat Başkan Dursun Özbek'in isteği üzerine bu karar değişti. Başkan Özbek, sezonun MVP’si olarak gösterilen Uğurcan’a jest yaptı.

KAP'A BİLDİRİLECEK

Milli eldivenin maaşı, 200 milyon TL’ye (3.7 milyon Euro) yükseltilecek. Kısa zamanda konuyla ilgili KAP açıklaması da olacak.