Galatasaray, Uğurcan Çakır'da mutlu sona ulaştı!

UEFA'ya yapılacak kadro bildirimine saatler kala transferde vites artıran Galatasaray, uzun süredir beklenen kaleci transferini resmen tamamladı.

TRANSFERİ DUYURDU

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Uğurcan Çakır'ın açıklaması şöyle;

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor’a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor’un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım."

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Öte yandan Karadeniz ekibi Galatasaray'ın Çakır için toplam 36 milyon Euro ödeme yapacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır." denildi.

TRABZONSPOR'DAN VEDA

Bordo-mavili ekip, kalecisi Uğurcan Çakır'a veda etti.

Karadeniz ekibi, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Trabzon’un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır’a, Trabzonspor’umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Alt yapımızdan yetişip A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu.

Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor’umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor.

Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak.

Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak.

Her şey için teşekkürler Kaptan…"

YÖNETİME TEPKİ

Trabzonspor taraftarı, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmasına yönelik çıkan haberlerin ardından kulüp binasına giderek yönetime tepki gösterdi.

RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili ekibin kalesini 43 maçta koruyan Çakır, söz konusu karşılaşmalarda 52 gol yerken, 18 maçta gole izin vermedi.